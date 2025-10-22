TSK'nın görev süresi 3 yıl daha uzatıldı! "Terör tehdidinin sürmesi risk oluşturuyor"

22 Ekim 2025, Çarşamba

Giriş: 22.10.2025 11:27
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ve Suriye’deki görev süresinin 3 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Tezkerede, güney sınırlarında terör tehdidinin devam ettiği ve bunun milli güvenlik açısından ciddi risk oluşturduğu vurgulandı. Oylamada, CHP ve DEM Parti tezkereye “hayır” oyu verdi.
