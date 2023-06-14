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TSK'dan PKK'ya ağır darbe! 41 terörist etkisiz

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Giriş: 14.06.2023 11:26
Milli Savunma Bakanlığı Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde 41 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Öte yandan Milli İstihbarat Teşkilatı, polis memuru Fethi Sekin’in şehit olduğu İzmir adliyesi saldırısının talimatını verdiği belirlenen PKK/KCK’nın özel güç sorumlularından Alişer Çiya kod adlı Abdulkahar Karasaç’ı Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.
TSK’dan PKK’ya ağır darbe! 41 terörist etkisiz
TSK'dan PKK'ya ağır darbe! 41 terörist etkisiz
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