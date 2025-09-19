19 Eylül 2025, Cuma

Trump'tan İngiltere'ye "Filistin'i tanımayın" ziyareti mi?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2025 00:09
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ikinci gününde İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi. Trump'ın bu görüşmesi ile aynı zamanda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'ye gelerek Başkan Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi. İngiltere Filistin Devleti'ni tanıyacağını açıklamıştı. Son dönemlerde birçok ülkeden bu yönde benzer açıklamalar yapması üzerine Trump'ın İngiltere ziyareti akıllara "Filistin'i tanımayın" ziyareti mi? sorusunu getirdi. A Haber'de yayınlanan Banu El ile Arka Plan programına katılan uzman isimler konuyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
