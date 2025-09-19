Trump'tan İngiltere'ye "Filistin'i tanımayın" ziyareti mi?

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ikinci gününde İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi. Trump'ın bu görüşmesi ile aynı zamanda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'ye gelerek Başkan Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi. İngiltere Filistin Devleti'ni tanıyacağını açıklamıştı. Son dönemlerde birçok ülkeden bu yönde benzer açıklamalar yapması üzerine Trump'ın İngiltere ziyareti akıllara "Filistin'i tanımayın" ziyareti mi? sorusunu getirdi. A Haber'de yayınlanan Banu El ile Arka Plan programına katılan uzman isimler konuyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.