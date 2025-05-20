Trump’ın Putin görüşmesine neler yaşandı?

ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefon görüşmesine neler konuşuldu? Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin barış müzakereleri görüşülürken A Haber ekranlarında uzman isimler görüşmenin ayrıntılarını değerlendirdi. Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, Trump-Putin görüşmesinde Ukrayna'nın NATO ve AB şartlarının yerine getirilmeyeceğini ifade ederken kritik öneme sahip Moskova Kilisesi'ne dikkat çekti. Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger Rusya-Ukrayna savaşının sürmesinde ABD'nin fayda sağladığını dile getirdi.