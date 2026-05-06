Trump'ın 'özgürlük projesi' ve iran denkleminde sıcak saatler: Büyük güçlerin stratejik düellosu

Dünya siyaseti ve ekonomisi, eşi benzeri görülmemiş bir hareketlilikle adeta ateş hattına dönmüş durumda. Brent petrolden altına, borsa endekslerinden diplomatik koridorlara kadar her alanda 'sıcak temas' sinyalleri verilirken, SABAH Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar, a haber ekranlarında küresel dengeleri altüst eden o kritik gelişmeleri tek tek deşifre etti. Trump’ın hamlelerinden Çin ve Rusya’nın İran üzerindeki etkisine, Körfez’deki askeri gerilimden yeni dünya düzeninin şifrelerine kadar her detay masaya yatırıldı. Küresel pazarlarda yaşanan ani dalgalanmaların perde arkasında hangi gizli anlaşmaların yattığı, 'Özgürlük Projesi'nin ne anlama geldiği ve büyük güçlerin İran üzerindeki stratejik satrancı tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi.