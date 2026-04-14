Trump Hz. İsa paylaşımıyla ne mesaj vermek istedi?

ABD Başkanı Donald Trump ile Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo arasındaki gerilim zirve yaptı. Trump’ın kendisini Hz. İsa’ya benzeten ve "iyileştirici güç" olarak niteleyen tartışmalı paylaşımı sonrası Vatikan’dan sert yanıt geldi. Küresel siyasette Siyonizm ve Evanjelizm çatışmasının su yüzüne çıktığı bu süreçte, Papa’nın "Korkum yok" çıkışı ve Trump’ın geri adım atarak görseli silmesi, dünya kamuoyunda "Yeni bir Haçlı savaşı mı başlıyor?" sorularını beraberinde getirdi. A Haber stüdyolarında uzman isimler, bu tarihi hesaplaşmanın perde arkasını anbean deşifre etti.