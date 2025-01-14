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Trakya’da kar ve dondurucu soğuk!

Trakya'da kar ve dondurucu soğuk!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.01.2025 17:59
Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası, Trakya’dan yurda giriş yaptı. Kırklareli'nin bir ilçesinde eğitime bir gün ara verildi. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Tayfun Er aktarırken kamereman Birol Güngördü o anları görüntüledi. Öte yandan kar yağışı Edirne’de de etkili oldu. İl genelinde kış tedbiri alınmaya devam ederken bir ilçede taşımalı eğitime ara verildi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan son durumu aktarırken çocukların renkli anlarını da kameraman Aydın Baytar görüntüledi. İşte o eğlenceli anlar…
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Trakya’da kar ve dondurucu soğuk!
Trakya’da kar ve dondurucu soğuk!
Trakya'da kar ve dondurucu soğuk!
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