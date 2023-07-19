19 Temmuz 2023, Çarşamba
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Trabzon Şehir Hastanesi yükseliyor! 900 yataklı hastanede 33 ameliyathane ve 300 poliklinik olacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla inşalarına başlanan şehir hastaneleri hızla çoğalıyor. Bu dev sağlık komplekslerinden biri de Trabzon'da yükseliyor. Son durumu A Haber muhabiri Selman Kutlu’nun konuğu olan Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Erdem Şen anlattı.