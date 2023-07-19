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Trabzon Şehir Hastanesi yükseliyor! 900 yataklı hastanede 33 ameliyathane ve 300 poliklinik olacak

A Haber
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Giriş: 19.07.2023 08:50
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla inşalarına başlanan şehir hastaneleri hızla çoğalıyor. Bu dev sağlık komplekslerinden biri de Trabzon'da yükseliyor. Son durumu A Haber muhabiri Selman Kutlu’nun konuğu olan Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Erdem Şen anlattı.
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