Tonlarca moloz nerede toplanıyor? Hatay’da son durum ne?

Kahramanmaraş merkezli 7.7’lik ve 7,6’lık depremlerden etkilenen illerden biri de Hatay oldu. İl genelinde binlerce bina yıkılırken 12 bin fazla canımızı kaybettik. Arama-kurtarma çalışmalarının sona ermesinin ardından bölgeyi inşa ve ihya çalışmaları başladı. Enkaz kaldırma çalışmaları hız kazanırken tonlarca moloz Altınözü'de belirlenen arazide toplanıyor. Hatay genelinde acil yıkılması gereken bina sayısı 25 bin 822. Devlet vatandaşın yaralarını sarmak ve bir an önce çadır kent ile konteyner kentten kalıcı konutlara geçmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Peki molozlar nasıl ve nelere dönüştürülüyor? Molozlar hangi sektörlerde kullanılabilir? Detayları bölgede bulunan A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı. Enkaz kaldırma çalışmaları yapılırken demirlerin ayrıldığını belirten Tayfun Er, “İzmir depreminde değerli eşyaların ayrıştırıldığını görmüştük. Burada da enkazın getirilme şeklinde bunu anlıyoruz. Molozlar Altınözü ilçesinin yukarısında boş bir alana getiriliyor.” dedi.

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