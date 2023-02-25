25 Şubat 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Tonlarca moloz nerede toplanıyor? Hatay’da son durum ne?

Tonlarca moloz nerede toplanıyor? Hatay’da son durum ne?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.02.2023 09:52
Kahramanmaraş merkezli 7.7’lik ve 7,6’lık depremlerden etkilenen illerden biri de Hatay oldu. İl genelinde binlerce bina yıkılırken 12 bin fazla canımızı kaybettik. Arama-kurtarma çalışmalarının sona ermesinin ardından bölgeyi inşa ve ihya çalışmaları başladı. Enkaz kaldırma çalışmaları hız kazanırken tonlarca moloz Altınözü'de belirlenen arazide toplanıyor. Hatay genelinde acil yıkılması gereken bina sayısı 25 bin 822. Devlet vatandaşın yaralarını sarmak ve bir an önce çadır kent ile konteyner kentten kalıcı konutlara geçmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Peki molozlar nasıl ve nelere dönüştürülüyor? Molozlar hangi sektörlerde kullanılabilir? Detayları bölgede bulunan A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı. Enkaz kaldırma çalışmaları yapılırken demirlerin ayrıldığını belirten Tayfun Er, “İzmir depreminde değerli eşyaların ayrıştırıldığını görmüştük. Burada da enkazın getirilme şeklinde bunu anlıyoruz. Molozlar Altınözü ilçesinin yukarısında boş bir alana getiriliyor.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tonlarca moloz nerede toplanıyor?
Tonlarca moloz nerede toplanıyor?
TOKİ ile dönüşüm!
TOKİ ile dönüşüm!
Özel okullara deprem sorusu!
Özel okullara deprem sorusu!
Hangi il kaç depremzede var?
Hangi il kaç depremzede var?
Depremzedeler için ikametgah şartı kaldırıldı
Depremzedeler için ikametgah şartı kaldırıldı
İşte Malatya’da yeni konutları yeri!
İşte Malatya’da yeni konutları yeri!
4 ilde deprem meydana geldi!
4 ilde deprem meydana geldi!
Devletin ’konut yapma’ sözüne ’tehdit’ dedi
Devletin 'konut yapma' sözüne 'tehdit' dedi
Türkiye’de yeni deprem hangi bölgede bekleniyor?
Türkiye'de yeni deprem hangi bölgede bekleniyor?
İstanbul depreminin merkez üssü neresi olabilir?
İstanbul depreminin merkez üssü neresi olabilir?
Malatya’da 4.7’lik deprem
Malatya'da 4.7'lik deprem
Erdoğan’ı görürsem elini öpeceğim
"Erdoğan'ı görürsem elini öpeceğim"
Daha Fazla Video Göster