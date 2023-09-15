TOKİ’den indirim müjdesi! Bakan Mehmet Özhaseki açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki katıldığı TRT canlı yayınında yeni TOKİ kampanyasını duyurdu. Bakan Özhaseki, "TOKİ'den konut ve iş yeri alan vatandaşlarımız, kalan borçlarını peşin ödemek isterlerse yüzde 25 oranında indirimden faydalanabilecek." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki TRT Haber'de gündeme dair soruları yanıtladı.

Bakan Özhaseki, TOKİ'nin, 21 Haziran 2022 öncesinde yapılan evlerle ilgili kampanya başlatacağının müjdesini verdi:

"Vatandaşımızın elinde bir birikim varsa onu ödeyip evinin sahibi olmak istiyor. 2022 Haziran'ından önce yapılanlar için yani 1 yıl öncesini kabul edelim, o tarihten evvel yapılan evlerle ilgili yakında kampanya başlatacak arkadaşlarımız. Önümüzdeki hafta büyük ihtimalle başlatırlar. Yüzde 25 indirim var. Peşin para ödeyen vatandaş yüzde 25 eksik ödeyerek borcundan kurtulmuş olacak. Eğer vatandaş diyorsa ki benim burada 1 milyon lira borcum var ama elimdeki para 250 bin lira. O 250 bini verip o indirimden yine istifade edebilir. Dörtte birini ödeyerek yine indiriminin o miktarına denk gelen kısımda indirimden istifade edebilir."

"KAMPANYA 21 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK"

Öte yandan, Bakanlıktan yapılan açıklamada, yüzde 25 indirim kampanyasının 21 Eylül'de başlayacağı ve 19 Ekim'de sona ereceği duyuruldu.

Konut ve iş yeri alıcılarının, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini 21 Eylül-19 Ekim 2023 tarihleri arasında satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankadan öğrenebileceği bildirildi.

Açıklamaya göre, alıcıların, başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması, geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun olmaması gerekiyor.

Kampanyaya dahil olan konut ve iş yeri alıcıları, borç bakiyelerini kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak isterse de Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

Kampanya tarihinden sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde ise söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak. Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak.