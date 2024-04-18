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Tokat Belediye Başkanı A Haber'de! Sulusaray 5.6 ile sallandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.04.2024 18:52
Güncelleme:18.04.2024 18:53
Sulusaray ilçesi 4.1 ve 4.7 büyüklüğündeki depremlerin ardından 5.6 büyüklüğünde şiddetli bir depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı depremin yerin 5.99 km derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. A Haber canlı yayınına bağlanan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu deprem sonrası bazı camilerin minarelerinde yıkım olduğu dile getirdi. İşte Yazıoğlu'nun açıklamaları...
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