Tokat Belediye Başkanı A Haber'de! Sulusaray 5.6 ile sallandı

Sulusaray ilçesi 4.1 ve 4.7 büyüklüğündeki depremlerin ardından 5.6 büyüklüğünde şiddetli bir depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı depremin yerin 5.99 km derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. A Haber canlı yayınına bağlanan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu deprem sonrası bazı camilerin minarelerinde yıkım olduğu dile getirdi. İşte Yazıoğlu'nun açıklamaları...

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