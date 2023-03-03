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TİP’li Ahmet Şık’tan Meclis’e kışkırtma! Tehdide AK Parti’den yanıt

A Haber
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Giriş: 03.03.2023 08:50
Türkiye İşçi Partili Ahmet Şık tahrik içeren sözleriyle Meclis'i karıştırdı. AK Parti'ye yönelik ağza alınmayacak sözler sarf etti. "Yargılanacaksınız" diye tehdit eden Ahmet Şık'a AK Partili Bülent Turan yanıt verdi. "Biz 15 Temmuz'da MİT krizinde korkmadık. Sizden mi korkacağız?" dedi. Ahmet Şık'a kınama cezası verildi.
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