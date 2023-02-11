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TİP'li Ahmet Şık Halk TV canlı yayınında devlete isyan çağrısında bulundu

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Giriş: 11.02.2023 13:14
Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık halkın acısını sömürmek üzere bulunduğu Hatay'da devlete isyan bayrağını açtı. Halk TV'nin canlı yayınında devletin vatandaşının yardımına koşmadığını iddia eden TİP'li Şık "Bu ülkede böyle bir devletin düşmanı olmak haktır ve meşrudur. Bu kadar net herşey. " dedi. Deprem bölgesindeki vatandaşların acısını provoke ederek "iç savaş" çıkartmak isteyen Ahmet Şık'a tepkiler sosyal medyada çığ gibi büyüdü.
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