TikTok temsilcisi TBMM’de! TikTok kapatılacak mı?

Toplum ahlakını bozduğuna dair eleştirilerin hedefinde olan sosyal medya uygulaması TikTok Meclis’in de gündemine geldi. Bu kapsamda TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Meclis'e çağırdığı TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen'i bugün dinledi. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu anlattı.

TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu'nda platformun uygulamaları hakkında sunum yaptı. Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, hükümet olarak sansüre karşı olduklarını söyledi. Özgürlükler korunurken bireyin ve ailenin korunmasının kırmızı çizgi olduğunun altına çizdi.

Dijital ağlarda kadın ticareti, uyuşturucu, çocuk istismarı ve hukuksuzluğun aşır boyutlara uşlatığını söyleyen Hüseyin Yayman, buna asla göz yummayacaklarını söyledi. İslamofobi gibi meselelerde de dijital ağların daha özenli davranması gerektiğini belirten Yayman, "Gerçek hayatta suç olan dijitalde de suçtur" dedi.

Yayman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir şehrin meydanında, Kızılay'da, Hatay'da, Adana'da bir kadının soyunması nasıl hayatın olağan akışına aykırıysa ve doğru değilse bu dijitalde de böyledir. Bizim için özgürlükler önemli ama ailemiz çok daha önemli. Kötülüğün, yalanın, bağımlılığın fenomeni olmak asla kabul edilemez. Hem özgürlüklerin hem de kamu düzeninin sağlanmasını istiyoruz ve ailemizin korunmasını önemsiyoruz. Sansüre karşıyız ama toplumun temelini ve ailemizi dinamitleyen her paylaşıma karşıyız."