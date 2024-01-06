06 Ocak 2024, Cumartesi
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TİKA 2023’te bin 326 projeye imza attı! TİKA Türkiye’nin dostluk elinin dünyaya ulaştırdı
1992 yılında kurulan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin dostluk elini dünyanı dört bir yanına ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda 2023 yılında "bin 326 projeye" imza atan TİKA, soykırıma maruz kalan Filistin halkına da desteğini sürdürdü. TİKA Başkanı Serkan Kayalar kurumun çalışmalarını anlattı. İşte tüm detaylar…