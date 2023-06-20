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Ticaret Mahkemesi’nde emsal karar! Sözleşmede bulunmayan komisyon bedeli alınamaz

A Haber
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Giriş: 20.06.2023 14:59
Ticaret Mahkemesi, kullanılan ticari kredilerde komisyon adı altında kesilen ücretlerle ilgili emsal karar verdi. Gelişmeleri A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu’nun konuğu olan avukat Batuhan Bulut değerlendirdi.
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