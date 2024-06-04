Terörün siyasi ayağı Dem Parti’den Meclis’te kayyum provokasyonu! Yumruklar havada uçuştu

TBMM Genel Kurulu'nun dün yapılan toplantısı yine DEM Parti'nin provokasyonuna sahne oldu. Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın eli kanlı terör örgütü PKK/KCK yapılanmasında üst düzey görev aldığı, örgüt adına sözde sorgulamalar yapıp sözde vergi topladığı için görevden alınıp yerine kayyum atanmasını gerekçe gösteren DEM Partili milletvekilleri Genel Kurul kürsüsünü işgal etti. AK Parti milletvekilleri 'Kahrolsun PKK' derken, DEM Partililer kürsüde 'Faşizme karşı omuz omuza' şeklinde slogan attı. Milletvekilleri birbirlerine sözlü tartışması kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü.

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