10 Mayıs 2025, Cumartesi
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Terörsüz Türkiye sürecini Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin A Haber’de yorumladı
Terörsüz Türkiye'ye giden yolda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı kritik açıklamalar sürecin önünü açan kırılma anlarından oldu. Bahçeli 15 Ekim 2024'te grup toplantısındaki konuşmasında; terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a "örgütü tasfiye et" çağrısında bulunmuştu. Artık Türkiye terör belasında kurtuluyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan siyaset bilimci Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin değerlendirdi.