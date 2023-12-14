Teröristler inlerinde vuruluyor! 43 terörist sarı torbada

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 43 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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