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Teröristler inlerinde vuruluyor! 43 terörist sarı torbada

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.12.2023 12:40
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 43 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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