28 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Terörist başı Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ tutuklandı! İfadesinde neler söyledi?

Terörist başı Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ tutuklandı! İfadesinde neler söyledi?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.06.2023 14:47
Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, terörist başı Öcalan'a methiyeler dizerek serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. Yanardağ bu sözlerinin ardından tutuklandı. Pek ifadesinde neler söyledi? Soruşturmadaki son durumu A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İfadesinde neler söyledi?
İfadesinde neler söyledi?
Kılıçdaroğlu ceza alır mı?
Kılıçdaroğlu ceza alır mı?
Kur’an yakma iznine tepki: Adice hareket
Kur'an yakma iznine tepki: Adice hareket
Erdoğan’dan Mehmetçiğe bayram tebriği
Erdoğan’dan Mehmetçiğe bayram tebriği
Wagner neden ve nasıl kuruldu?
Wagner neden ve nasıl kuruldu?
Hem hafız hem LGS Türkiye birincisi!
Hem hafız hem LGS Türkiye birincisi!
Acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu
Acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu
Çeşme’de jandarma trafik denetiminde!
Çeşme’de jandarma trafik denetiminde!
Evlat nöbetindeki annelerin hüzünlü bayramı
Evlat nöbetindeki annelerin hüzünlü bayramı
Hatay’dan bayram mesajı!
Hatay'dan bayram mesajı!
Kahramanlar vatan nöbetinde!
Kahramanlar vatan nöbetinde!
Şehitliklerde buruk bayram ziyareti!
Şehitliklerde buruk bayram ziyareti!
Daha Fazla Video Göster