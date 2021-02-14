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Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ: PKK planlamış olamaz!

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Giriş: 14.02.2021 04:06
Güncelleme:14.02.2021 04:12
A Haber ekranlarına konuk olan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, 13 vatandaşımızın şehit edildiği Gara’daki mağaranın bulunduğu yere dikkat çekti. Mağaranın bulunduğu yerde yüzde 60 eğim olduğunun altını çizen Başbuğ, bunun terör örgütü eliyle planlanamayacağını ve Batı’dan bu konuda destek alındığının açık olduğunu vurguladı.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ'un açıklamaları şu şekilde:

Irak Gara'da daha öncekilere benzer bir şekilde mağaraların hem de stratejik bir askeri akılla dizayn edildiği, yerinin dahi seçme olduğu bir tablo ortaya çıktı. 'Bu tabloyu yaratan kim?' dediğinizde yine bu katil sürüsünün aklını ve haddini aşan iş ortaya çıkıyor. Bu durumda 'arkada kim var?' dediğinizde yine aynı yapılar karşınıza çıkıyor. Yani emperyalist vahşi dediğimiz Batı ve o Batının ülkeleri; Amerika, Almanya, Fransa gibi.

''BU ÖRGÜTÜN HADDİ Mİ?''

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yapmış olduğu açıklamada kroki üzerinde önemli vurguları var. Yüzde 60 eğimden bahsediyor ve hava unsurlarının görerek ateş edemeyeceği ancak hava indirmeyle müdahale edebileceğimiz bir mağaradan bahsediyor. Şimdi böylesi stratejik bir yeri seçmek için öncelikle hedef ülkenin imkan ve kabiliyetini çok iyi tanımanız, askeri bir akıl yürütmeniz ve bu akla göre de tedbirler almanız gerekiyor. Bu örgütün haddi mi? Yani örgütün o çoluk çocuk yaşta topladığı çapulcu sürüsünün işi mi? Tabii ki hayır. Burada bir askeri mantık ve strateji işlemiş.

''ÖZEL KUVVET DİYE DÜNYAYA YUTTURDUKLARI…''

Şu an 'özel kuvvet' diye sundukları paralı askerlerin bir araya geldiği güvenlik şirketi diye dünyaya yutturmaya çalıştırdıkları yapıların devreye girdiğini görüyorsunuz. Bunların verdiği eğitimler, akıl ve bunların yürütmüş olduğu stratejiyle bu tür yerlerin teşkil edildiğini görüyorsunuz. İnanın harekatla ilgili genel bir bakış açısıyla değerlendirme yapmak istediğimizde, böylesi kirli ve kanlı bir plana karşılık bile destan diyeceğimiz bir harekat yürüten silahlı kuvvetler ortaya çıkıyor.

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