Terör örgütüne Gürz darbesi! 12 ilde 76 sığınak imha edildi

12 ilde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin yaz aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen “Gürz 5" operasyonlarında 76 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

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