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Telefon çekmezse GSM şirketine ceza kesilecek! Operatörler denetlenecek

Telefon çekmezse GSM şirketine ceza kesilecek! Operatörler denetlenecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.05.2025 12:52
Telefonun çekmediği noktalar artık cezasız kalmayacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, mobil şebekelerde hizmet kalitesini artırmak amacıyla ülke genelinde kapsamlı bir saha ölçüm ağı kuruyor. Operatörlerin çekim sorunları tespit edilirse satış gelirlerinin binde 2'si oranında ceza kesilebilecek.
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Telefon çekmezse GSM şirketine ceza kesilecek! Operatörler denetlenecek
Telefon çekmezse ceza kesilecek!
Telefon çekmezse ceza kesilecek!
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