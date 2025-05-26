26 Mayıs 2025, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Telefon çekmezse GSM şirketine ceza kesilecek! Operatörler denetlenecek
Telefonun çekmediği noktalar artık cezasız kalmayacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, mobil şebekelerde hizmet kalitesini artırmak amacıyla ülke genelinde kapsamlı bir saha ölçüm ağı kuruyor. Operatörlerin çekim sorunları tespit edilirse satış gelirlerinin binde 2'si oranında ceza kesilebilecek.