TELE1'de alay konusu olan program! Müjdat Gezen Uğur Dündar'ın balmumuna konuşup durdu

RTÜK TELE1'de yayınlanan Uğur Dündar'ın programı Demokrasi Arenası'na yayın yasağı verdi. Yasak nedeniyle yayın yapamayan programda, sözde RTÜK kararına göndermede bulunmak için Müjdat Gezen sahne aldı. Uğur Dündar'ın heykelini yetiştiremeyen kanal, gazetecinin balmumu heykelini yapıp programa çıkardı. Gezen, Dündar'ın Balmumu ile TV'de RTÜK tarafından verilen yayın yasağını eleştirmek için kalkıştığı iş, sosyal medyada alay konusu oldu.