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TELE 1'de ekmek üzerinden algı operasyonu! Türk milletine hakaret eden Cihan Kolivar yine sahnede: "Ekmek 15 lira olacak" yalanı

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Giriş: 30.07.2023 12:33
CHP yandaşı kanallardan olan TELE 1'de yeni bir provokasyona imza atıldı. Geçtiğimiz yıl ekmeği "Aptal toplumların temel gıda maddesi" olarak sınıflandıran ve Türk milletine hakaret eden Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, bu kez de "Önümüzdeki ay ekmek 15 lira olacak." yalanını yaydı. TELE 1 de bu yalana "250 gram ekmek 15 lira olur mu?" KJ'si ile algı operasyonu yürüterek destek verdi. Geçtiğimiz günlerdeTürkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Ekmek fiyatları 10 lira, 12 lira olacak" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söylemişti.
TELE 1’de ekmek üzerinden algı operasyonu
TELE 1'de ekmek üzerinden algı operasyonu
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