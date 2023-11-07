Tel Aviv'de Netanyahu'ya tepki! Filistin'i savunduğu için darp edildi

Tel Aviv'de rehinelerin iadesini isteyen siyonist yahudiler, hükümet binasının önünde toplandı. Savaş karşıtı protesto gösterisi düzenledi. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki göstererek savaşın durdurulmasını istedi. İsrailli siyonist bir kadın, İsrailli diğer yahudi kadına 'Filistinlilerin özgürlüğü hak ettiğini' söylediği için çocuklarının gözü önünde darp etti.

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