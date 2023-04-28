TEKNOFEST yoğun ilgi ile başladı! Vatandaşlar Atatürk Havalimanı'na akın etti

TEKNOFEST 2023 yoğun ilgi ile başladı. Bu yıl altıncısı düzenlenen festival Atatürk Havalimanı'nda konuklarını bekliyor. TEKNOFEST, 1 Mayıs'a kadar ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek. Bölgede bulunan A haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

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