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TEKNOFEST yoğun ilgi ile başladı! Vatandaşlar Atatürk Havalimanı'na akın etti

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Giriş: 28.04.2023 13:58
TEKNOFEST 2023 yoğun ilgi ile başladı. Bu yıl altıncısı düzenlenen festival Atatürk Havalimanı'nda konuklarını bekliyor. TEKNOFEST, 1 Mayıs'a kadar ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek. Bölgede bulunan A haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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