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Tekkeköy mağaraları yazılarla kirletildi! 3 bin yıllık tarihi mahvettiler

A Haber
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Giriş: 25.10.2021 15:55
Karadeniz'in ilk insan yerleşkesi  'Tekkeköy Mağaraları' duvarlarına yazılan yazılarla kirletildi. Tarih ve doğaseverler duyarsız insanlara karşı tepkili.

Tarihi mağaralar gençlerin aşkını ilan ettiği yazılarla bu hale getirildi. Ancak buraya gelen ziyaretçiler görüntü kirliliğiyle karşılaşıyor. Bir çok çağa ait kalıntılar ve kat kat mağaralarıyla açık hava müzesini andıran Tekkeköy Mağaraları duyarsız insanlar tarafından her geçen gün kirletiliyor.

Karadeniz'de katlı yaşama geçilen ilk yerleşim yeri olan bu mağaralarda 14 farklı uygarlık yaşadı. Buraya gelen insanların daha duyarlı olması istendi.

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