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TCG İstanbul göreve hazır! Yüzde 80 yerliliğe sahip! Alanında fark yaratacak...

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 24.04.2024 13:52
Türkiye'nin ilk istif sınıfı gemisi TCG İstanbul fırkateyni yaklaşık bir ay sonra göreve başlayacak. Tasarımı yüzde 100 yerli olan TCG İstanbul yüzde 80 yerliliğe sahip. TCG İstanbul, projenin ilk 4 gemisi olan ADA sınıfı korvetlerden daha farklı kabiliyetlere daha büyük boyutlara sahip. İşte detaylar...
TCG İstanbul göreve hazır!
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