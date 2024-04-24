TCG İstanbul göreve hazır! Yüzde 80 yerliliğe sahip! Alanında fark yaratacak...

Türkiye'nin ilk istif sınıfı gemisi TCG İstanbul fırkateyni yaklaşık bir ay sonra göreve başlayacak. Tasarımı yüzde 100 yerli olan TCG İstanbul yüzde 80 yerliliğe sahip. TCG İstanbul, projenin ilk 4 gemisi olan ADA sınıfı korvetlerden daha farklı kabiliyetlere daha büyük boyutlara sahip. İşte detaylar...