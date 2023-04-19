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TCG Anadolu'da 2 kilometrelik kuyruk! Binlerce kişi Sarayburnu'na akın etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.04.2023 13:43
Dünyanın ilk SİHA gemisi olma özelliği taşıyan TCG Anadolu'yu ziyaret etmek isteyen vatandaşlar yaklaşık 2 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Sarayburnu'nda başlayan kuyruk Ahırkapı'ya kadar uzanırken, gemiyi ziyaret eden vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
TCG Anadolu’da 2 kilometrelik kuyruk
TCG Anadolu'da 2 kilometrelik kuyruk
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