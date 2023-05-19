19 Mayıs 2023, Cuma
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TCG Anadolu yeniden İstanbul'da
Türkiye'nin en büyük askeri gemisi ve dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'ya 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Sarayburnu Limanı'nda yeniden ziyarete açılan TCG Anadolu'yu görmek isteyenler metrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu.