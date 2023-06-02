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TBMM'nin açılış töreninde CHP ve HDP'li ortaklarından milli iradeye ve İstiklal Marşı'na saygısızlık

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.06.2023 15:10
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Yasama dönemi başladı. Meclis'in açılışını en yaşlı ünvanı ile MHP lideri Devlet Bahçeli görevi Mustafa Şentop'tan devralarak yaptı. Başkan Erdoğan açılış yapılmadan önce resmi törenle karşılanarak Meclis'e gelirken, CHP ve HDP'li milletvekillerinin ayağa kalkmadığı ve alkışlamadığı görüldü. Ayrıca HDP'li vekiller açılış sırasında okunan İstiklal Marşı'na eşlik etmedi.
Başkan Erdoğan TBMM’den ayrıldı
Başkan Erdoğan TBMM’den ayrıldı
HDP’den İstiklal Marşı’na saygısızlık
HDP'den İstiklal Marşı'na saygısızlık
28. yasama dönemi başladı
28. yasama dönemi başladı
28. Yasama Dönemi başladı
28. Yasama Dönemi başladı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni dönem!
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