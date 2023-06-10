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TBMM’de partiler grup kurma hazırlığında | Farkı partiler grup kurabilir mi? Grup kuran partilerin avantajları neler?

A Haber
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Giriş: 10.06.2023 09:23
14 Mayıs'taki milletvekili genel seçiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne temsil edilmeyle hak kazanan partilerin grup kurma hazırlıkları başladı. Peki bir partinin grup kurabilmesi için kaç sandalyeye sahip olması gerekiyor? Grup ittifakı yapmak mümkün mü? Grup kuran partilerin ayrıcalıkları neler? Ankara'dan detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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Farkı partiler grup kurabilir mi?
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