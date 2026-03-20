Küresel güçlerin hedefinde Hürmüz mü var? İsrail ve ABD'nin planı ne?

Ortadoğu'da giderek tırmanan İsrail-İran gerilimi, perde arkasında büyük bir "enerji savaşına" dönüşüyor. Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar, A Haber canlı yayınında harita üzerinden savaşın arka planını ve küresel güçlerin asıl planını deşifre etti. İsrail'in ABD destekli yeni boru hattı projeleriyle Hürmüz Boğazı'nı devre dışı bırakmak istediğini belirten Tutar, Netanyahu'nun kara harekatı sinyallerinin de bu enerji koridorunu güvence altına alma ve bölgeyi yeniden dizayn etme stratejisinin bir parçası olduğunu vurguladı.