İran'da çifte bayrama savaşın gölgesi düştü

Ramazan Bayramı ve Nevruz'un aynı güne denk geldiği İran'da, çifte bayram savaşın gölgesinde buruk geçiyor. İsrail'in Tahran'a yönelik gece boyu süren bombardımanlarına İHA ve füzelerle karşılık veren İran, dünyada bir ilke imza atarak İsrail'e ait gelişmiş bir F-35 savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu. Devrim Muhafızları füze üretiminin tam gaz sürdüğünü belirtirken, A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, bölgedeki sıcak gelişmeleri Tahran'dan Azadi Meydanı'ndan aktardı.