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TBMM'de gergin anlar! Bakan Soylu HDP'li vekillere "ABD'nin çocukları" dedi ortalık karıştı

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Giriş: 11.12.2022 00:19
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM'de önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu "Cumhuriyetin yüzüncü yılında dağlarda bir tek terörist kalmayacak." ifadelerini kullanırken teröristlerin inlerine girmeye devam edeceklerini belirtti. HDP sıralarına doğru dönerek konuşmasını sürdüren Bakan Soylu "PKK'nın avukatlığını yapan HDP de biliyor. Biz sizin ağababalarınıza boyun eğmedik, size hiç boyun eğmeyiz. Siz ABD'nin çocuklarısınız." dedi. .
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