TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: SDG’nin Suriye ile bütünleşmesi en kısa zamanda gerçekleşmeli

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının Türkiye açısından hayati önem taşıdığını belirtti. Oktay, “SDG’nin Suriye ile bütünleşmesinin en kısa zamanda gerçekleşmesi gerekmektedir” dedi. Gazze’de yaşanan insani krize de değinen Oktay, İsrail’in saldırılarının zamanla bir katliama dönüştüğünü vurguladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN