TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan A Haber'e özel açıklamalar

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılıp açılmayacağını değerlendiren Şentop, ''Ayasofya bir ibadethanedir, hiçbir karar değiştirilemez değildir.'' ifadelerini kullanırken, erken seçim tartışmaları ve seçim sistemi revizesiyle ilgili de çarpıcı mesajlar verdi. Şentop, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı bir görüşme gerçekleştirmişti.