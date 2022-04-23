23 Nisan 2022, Cumartesi
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TBMM 102 yaşında! İşte ilk Meclis…
Türkiye, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 102. yılını kutluyor. Mustafa Kemal Atatürk tarafında Türk ve dünya çocuklarına armağan edilen aynı zamanda ulusların egemenliğini temsil edilen bu özel gün coşkuyla kutlanıyor. A Haber ekiplerinden İlter Yeşiltaş ilk Meclis’ten gelişmeleri aktardı.