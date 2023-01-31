Tarımda ortaya atılan iddialar ve gerçekler! Türkiye ihtiyacından fazla gıda üretip satıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı uzun süredir muhalefetin hedefinde. Bakanlığın asılsız iddialarla gündeme gelmesine neden olan iddiaları A Haber ekibinden Aydeniz Yenioğlu araştırdı. Tarımsal desteklerden saman üretimine, orman yangınlarından hayvan varlığına kadar çeşitli konulardaki iddiaları, rakamsal verilerle yorumsuz şekilde ekrana taşıdı.

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