31 Ocak 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Tarımda ortaya atılan iddialar ve gerçekler! Türkiye ihtiyacından fazla gıda üretip satıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı uzun süredir muhalefetin hedefinde. Bakanlığın asılsız iddialarla gündeme gelmesine neden olan iddiaları A Haber ekibinden Aydeniz Yenioğlu araştırdı. Tarımsal desteklerden saman üretimine, orman yangınlarından hayvan varlığına kadar çeşitli konulardaki iddiaları, rakamsal verilerle yorumsuz şekilde ekrana taşıdı.