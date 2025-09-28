29 Eylül 2025, Pazartesi

Tarihin en büyük yardım filosu Gazze yolunda! Türk aktivist A Haber’de: Emin adımlarla ilerliyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2025 23:13
Güncelleme:28.09.2025 23:13
Katil İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye yönelik soykırımına karşı kamuoyundaki tepkiler artıyor. İnsanlık, Siyonist rejimin uyguladığı katliama son verilmesi için tek ses halinde harekete geçti. 31 Ağustos’ta Barcelona limanından hareket eden ve 50’den fazla ülkenin vatandaşlarını barındıran Küresel Sumud Filosu, masum Gazze halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıktı. A Haber’e bağlanan Türk aktivist Sümeyra Akdeniz Ordu, filonun Girit’te olduğunu belirterek, “Katil rejimin saldırılarını önlemek için birçok ülkenin deniz koruma unsurlarının geldiğini” söyledi.
