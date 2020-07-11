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Tarihi Ayasofya kararı sonrası tepki çeken paylaşımlar! Orhan Pamuk'tan skandal sözler

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Giriş: 11.07.2020 12:13
Güncelleme:11.07.2020 12:17
Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılması FETÖ gelini Elif Şafak, Yavuz Baydar, Orhan Pamuk ve Nevşin Mengü'yü de rahatsız etti. Sosyal medya hesabından skandal bir açıklama yapan Şafak, "Ayasofya'nın camiye çevrilmesi çok yanlış ve tamamen siyasi çıkarlar için verilmiş bir karar." ifadelerini kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen Eyüp Can Sağlık'la geçmişte olan evliliği nedeniyle FETÖ'nün gelini olarak da bilinen yazar Elif Şafak, Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılmasına da karşı çıktı.

SAKANDAL SÖZLER
Twitter'dan açıklama yapan Elif Şafak, "Ayasofya'nın camiye çevrilmesi çok yanlış ve tamamen siyasi çıkarlar için verilmiş bir karar. Bu toprakların tarihine saygısızlık, insanlık mirasına ve farklı kültürlere saygısızlık. Kapıları herkese eşit şekilde açık bir müze olmalıydı bu değerli mekan." dedi.


YAVUZ BAYDAR
Gazeteci Yavuz Baydar, "Geçmiş olsun Türkiye... Bu karar belki Laik Türkiye'nin temellerine atılmış bir dinamit olmayabilir. Çünkü denilebilir ki; zaten ülkede inanç kimliklerine saygılı bir laisite hiç olmamıştı. Ama şu gayet açık; bu karar Türkiye'nini çok kimlikli, çok kültürlü imajına, bir dünya metropolü olan İstanbul'un çok katmanlı tarihine vurulan sert bir, ölümcül bir hançer darbesidir. 1934'te alınan müze kararının hunhar bir İslamcılık ve oy devşirme amaçlı bir popülizm uğruna lav edilmesinin anlamı da çok açıktır. Türkiye bugünden itibaren fiilen, tekçi bir İslam cumhuriyetidir." ifadelerini kullandı.

NEVŞİN MENGÜ
Gazeteci Nevşin Mengü, Ayasofya kararı için "İktidar yarattığı düşmanlara karşı zafer kazanma duygusuna bağımlı hale geldi, tabanını ve kendini de bir arada tutmak için devamlı olarak bu duyguya ihtiyaç duyuyor. Ayasofya kararı da bu doğrultuda alınmış yanlış bir karar" dedi.

ORHAN PAMUK
Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk da, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasına ilişkin,

"Ayasofya'yı yeniden camiye çevirmek, dünyanın geri kalanına 'artık seküler değiliz' demektir" yorumunda bulundu.

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