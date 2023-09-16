Tarih boyunca İstanbul depremleri! 1894 afeti neden İstanbul depremi sayılmıyor?

Tarih boyunca İstanbul'da onlarca yıkıcı deprem meydana geldi. 6 Şubat depremlerinin ardından gözler yine Büyük İstanbul Depremi’ne çevrilmişti. Bir sonraki depremin zamanı ve büyüklüğü hakkında ise, araştırmacıların farklı cevapları var. İşte tarih boyunca İstanbul’da olan depremler ve detayları…

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