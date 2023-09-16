16 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Tarih boyunca İstanbul depremleri! 1894 afeti neden İstanbul depremi sayılmıyor?

Tarih boyunca İstanbul depremleri! 1894 afeti neden İstanbul depremi sayılmıyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.09.2023 13:20
Tarih boyunca İstanbul'da onlarca yıkıcı deprem meydana geldi. 6 Şubat depremlerinin ardından gözler yine Büyük İstanbul Depremi’ne çevrilmişti. Bir sonraki depremin zamanı ve büyüklüğü hakkında ise, araştırmacıların farklı cevapları var. İşte tarih boyunca İstanbul’da olan depremler ve detayları…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP İzmir İl Kongresi’nde liste kavgası!
CHP İzmir İl Kongresi'nde liste kavgası!
Erdoğan’dan AB’ye mesaj: Gerekirse yolları ayırırız
Erdoğan'dan AB'ye mesaj: Gerekirse yolları ayırırız
Tarih boyunca İstanbul depremleri!
Tarih boyunca İstanbul depremleri!
CHP hangi tiyatroyu sergiliyor?
CHP hangi tiyatroyu sergiliyor?
Okullarda ortak sınav nasıl olacak?
Okullarda ortak sınav nasıl olacak?
Malcom X’in kızı İlyasa Şahbaz ile görüştü
Malcom X’in kızı İlyasa Şahbaz ile görüştü
Türk siyasi tarihinin kara lekesi!
Türk siyasi tarihinin kara lekesi!
Tarihin en büyük sel felaketleri!
Tarihin en büyük sel felaketleri!
Devlet Bahçeli’den bisikletli poz!
Devlet Bahçeli’den bisikletli poz!
Başkan Erdoğan ABD’ye gidiyor!
Başkan Erdoğan ABD'ye gidiyor!
Başkan Erdoğan’dan afet konutu paylaşımı!
Başkan Erdoğan'dan afet konutu paylaşımı!
İYİ Parti’den CHP’ye ittifaksız seçim resti!
İYİ Parti’den CHP’ye ittifaksız seçim resti!
Daha Fazla Video Göster