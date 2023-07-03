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Tanju Özcan rüşvet teklifini açıkladı! Yürüyüşten vazgeçmesi için teklifte bulunmuşlar

A Haber
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Giriş: 03.07.2023 08:33
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Merkezi'ne başlatacağı yürüyüş öncesi açıklamalarda bulundu. Özcan yürüyüşten vazgeçmem karşılığında çeşitli siyasi vaatlerde bulunuyorlar dedi Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresini işaret etti. Özcan, Kılıçdaroğlu'nun 'Kurultayda aday olmayacağım' demeden yürüyüşten vazgeçmeyeceğini söyledi.
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