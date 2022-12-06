Tamamlanmayan metro projesi halkın kabusu oldu! Ataköy-İkitelli metro hattı neden bitirilmiyor?

İstanbul'da başlanan bir metro inşaatının tamamlanması yılan hikayesine döndü. Ataköy ile ikitelli arasında çalışacak metro projesi bir türlü tamamlanmazken şantiyelerin yanında yer alan mahalleli ise mağdur oluyor. İş yapamadığı için dükkanından atılmak istenen esnaflar da mağduriyetin boyutunu artırıyor.

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