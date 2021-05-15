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Tam kapanma sonrası Anadolu'dan İstanbul'a göç yaşanacak mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.05.2021 14:17
Güncelleme:15.05.2021 14:22
Türkiye’de 29 Nisan Perşembe günü başlayan tam kapanma dönemi 17 Mayıs Pazartesi günü sonra erecek. Tam kapanma döneminden sonra kontrollü normalleşme dönemi başlayacak. Peki Anadolu'dan İstanbul'a göç yaşanacak mı? Otobüs biletlerine talep nasıl? A Haber muhabiri Mehmet Karataş ayrıntıları A Haber canlı yayınında aktardı.
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