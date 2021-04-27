Tam kapanma ne zaman, hangi gün başlayacak? 3 haftalık tam kapanmada kısıtlamalar nasıl olacak?

Tam kapanma ne zaman başlayacak? Kabine toplantısının ardından önümüzdeki 3 haftalık süreçte uygulanacak kısıtlamalar belirlendi. İçişleri Bakanlığı da tam kapanma sürecinin detaylarına ilişkin genelge yayımladı. Peki tam kapanma ile ilgili genelgede neler var? Hangi işletmeler hizmet verecek? Kısıtlamadan kimler muaf olacak? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı. İşte haberin detayları...

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