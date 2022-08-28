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Talimatı PKK'dan almış! Orman yakma hazırlığındaki terörist Antalya'da yakalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.08.2022 16:22
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’nın talimatıyla orman yakma hazırlığında olan kişi emniyet ekiplerince Antalya’da yakalandı." ifadelerine yer verildi.
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