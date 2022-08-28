28 Ağustos 2022, Pazar
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Talimatı PKK'dan almış! Orman yakma hazırlığındaki terörist Antalya'da yakalandı
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’nın talimatıyla orman yakma hazırlığında olan kişi emniyet ekiplerince Antalya’da yakalandı." ifadelerine yer verildi.