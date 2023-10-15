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Talep ABD'den geldi! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

A Haber
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Giriş: 15.10.2023 21:03
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Filistin ve İsrail hattındaki son gelişmeler ele alındı.
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