Talabani aşireti karıştı! Bafel Talabani'ye suikast planı
Giriş: 28.08.2025 16:03
Süleymaniye'de gerilim yüksek. KYB Başkanı Bafel Talabani, kuzeni olan Halk Partisi Cephesi Başkanı Lahur Şeyh Cengi'yi tutuklatmıştı. Talabani aşireti içerisinde yaşanan gerilimin perde arkasından bir başka detay daha çıktı. Cengi'ye yakın isimler Bafel Talabani'ye suikast hazırlığında olduklarını itiraf etti.
